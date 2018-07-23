Совет ГД обсудил повестку ближайших пленарных заседаний

«Государственная Дума будет заседать четыре дня — вторник, среда, четверг и пятница. Повестка очень большая на эти дни, много законопроектов, которые будут рассматриваться и во втором, и в третьем чтении», — сказал он.

В частности, 24 июля, по словам Александра Жукова, будет рассматриваться «ратификация Конвенции о безопасности труда в строительстве и Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе ». 25 июля — ратификация Соглашения о взаимном признании льгот и гарантий для участников, инвалидов Великой Отечественной войны, а 26 июля будет рассмотрена ратификация протокола Конвенции относительно принудительного и обязательного труда.

«На фиксированное время завтра поставлен в первом чтении очень важный законопроект по расширению списка орфанных заболеваний», — сообщил Александр Жуков.

Закрепляется за федеральным уровнем обеспечение лекарственными препаратами лиц, которые больны такими редкими заболеваниями», — сказал парламентарий, добавив, что рассмотрение данного законопроекта во втором и третьем чтении также запланировано на текущую сессию.

Также 24 июля в первом чтении будет рассматриваться проект закона, «которым дополняются основные направления государственной аграрной политики и устанавливается запрет на возврат поставщику продовольственных товаров».

Дальше мы рассмотрим законопроект, которым продлевается возможность безвизового въезда в страну тем, кто имеет паспорт болельщика. Он будет рассмотрен в первом чтении, и до конца сессии — во втором и третьем чтении», — подчеркнул Александр Жуков.

Также ГД намерена рассмотреть на ближайших заседаниях во втором чтении проекты законов о таможенном регулировании и о специальных административных районах (САР).