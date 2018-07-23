В Германии впервые выберут ночного мэра одного из городов

МОСКВА , 23 июл — РИА Новости . В немецком Мангейме пройдут выборы ночного мэра, в зоне ответственности которого окажется вся жизнь города в темное время суток, сообщает «ЕвроПульс».

В Мангейме всего 300 тысяч жителей, и на позицию ночного мэра, которому придется работать 50 часов в месяц за зарплату в 1,2 тысячи евро, поступило 40 заявок.

Специальный совет, состоящий из представителей городских властей и управляющих ночными заведениями, выбрал 10 кандидатур, которые и будут вынесены на голосование. Среди них есть повара, диджеи и музыканты, а есть и представители более «серьезных» профессий — например, преподаватель экономики в университете. Каждый кандидат представляет жителям Мангейма свою программу.