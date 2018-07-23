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В Крыму надеются, что проблемы полуострова решатся на встрече Путина и Трампа
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В Крыму надеются, что проблемы полуострова решатся на встрече Путина и Трампа 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Президент России Владимир Путин найдёт общий язык по ряду вопросов с президентом США Дональдом Трампом. «По крайней мере, ряд направлений, которые обсуждались, они перспективны в отношении Крыма», — такое мнение высказал глава республики Сергей Аксёнов, сообщает КИА.
Также Аксенов заявил о готовности обменять крымских моряков сейнера «Норд», захваченного украинскими пограничниками на браконьеров с украинской мотофелюги, пойманных российскими пограничниками у берегов Крыма.
Напомним, моряки «Норда» до сих пор не могут вернуться домой, их заставляют принять российское гражданство.
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