В Крыму надеются, что проблемы полуострова решатся на встрече Путина и Трампа

Также Аксенов заявил о готовности обменять крымских моряков сейнера «Норд», захваченного украинскими пограничниками на браконьеров с украинской мотофелюги, пойманных российскими пограничниками у берегов Крыма.

Напомним, моряки «Норда» до сих пор не могут вернуться домой, их заставляют принять российское гражданство.