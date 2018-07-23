Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ „ЗА РОССИЮ“ 20.07.2018 Старт регулярных спортивных занятий в парке 850-летия Москвы Ты любишь спорт? Надоело сидеть дома? Хочешь позаниматься в парке на свежем воздухе с профессиональным тренером? ПРИХОДИ! Будет весело и полезно. 28 июля 2018 года (суббота) в 14.00 в Парке имени 850-летия Москвы будет дан праздничный старт бесплатной спортивной программе с проведением тренировки, творческими выступлениями, спортивными конкурсами и призами, лекцией по здоровому питанию. Занятия будет проводить квалифицированный спортивный тренер, мастер спорта по пауэрлифтингу, бронзовый призер чемпионата Европы 2018 года (WRP) Самвел Даниелян. Тренировка достаточно универсальна и рассчитана как на детей, так и на людей старшего возраста. Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и систематически занимающихся физической культурой и спортом, одна из важнейших задач в сфере демографии на ближайшие шесть лет, поставленных Президентом Российской Федерации и отраженных в Указе от 7 мая 2018 года №204 „О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года“. Московское отделение ОНФ и московская команда Молодежки ОНФ организует проведение на территории Парка имени 850-летия Москвы серии бесплатных спортивных занятий для москвичей (разминка, спортивная тренировка, лекции по здоровому питанию) каждую субботу в 11.00 на площадке для воркаута. В мероприятии примут участие активисты Московского отделения ОНФ, команда московской Молодежки ОНФ, жители района Марьино. Это уже не первое подобное мероприятие. Командой „Молодёжки ОНФ“ была инициирована всероссийская акция „Спортивные выходные“ в рамках проекта „Связь поколений“. Молодые люди вместе с представителями старшего поколения проводили открытую зарядку в парках, скверах, бульварах под музыкальные композиции о спорте разных лет. Затем все желающие принимали участие в спортивных состязаниях, играли в „Городки“, футбол, настольный теннис. Акцию поддержали в 70-ти регионах страны. Приглашаем всех желающих! Дата и время: 28 июля, 14:00 Место: г. Москва, ул. Поречная, 10, вход в парк возле ТРК „Мари“, площадка для воркаута Контакт: Левашко Мария, 8 (926) 379-34-92 Общероссийский народный фронт (ОНФ) — это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ — контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан Пресс-служба ОНФ