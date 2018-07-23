Москва возглавила рейтинг ООН по оказанию услуг населению в электронном виде

«Я знаю, что по развитию электронных сервисов в последнее время Москва достигла значительных успехов. Хочу поздравить вас и вашу команду с тем, что Москва получила первое место в рейтинге ООН по индексу оказания электронных услуг населению города», — пояснил он на встрече с градоначальником.

По словам Медведева, таким образом, ООН признала, что власти Москвы уделяют значительное внимание развитию электронных сервисов, которые облегчают жизнь большому количеству москвичей.

«Во-первых, эти возможности желательно и дальше развивать, а во-вторых, я думаю, что с учетом этого опыта в рамках деятельности наших структур, которые занимаются продвижением передового опыта, можно будет посмотреть на то, чтобы опыт Москвы использовать и тиражировать в других регионах, тем более, что он получил оценку со стороны такой крупнейшей международной организации, как ООН», — добавил премьер.

В свою очередь мэр отметил, что в указанном рейтинге Москва обошла 40 других городов, причем не небольших населенных пунктов, а мировых столиц.

Кроме того, Собянин заметил, что власти города не стремились занять места в каких-либо рейтингах, а лишь пытались охватить электронными услугами различные сферы жизни москвичей.

Отдельно он остановился на вовлечении москвичей в управление городом с помощью системы «Активный гражданин». По словам мэра, в этой системе задействовано 2 млн человек.

Он напомнил и об интернет-портале «Наш город», где москвичи также помогают городским властям контролировать качество тех или иных услуг, которые уже были оплачены мэрией.