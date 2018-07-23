Ещё
Москва возглавила рейтинг ООН по оказанию услуг населению в электронном виде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва возглавила рейтинг ООН по оказанию услуг населению в электронном виде 

BFM.RU 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Премьер РФ Дмитрий Медведев поздравил мэра Москвы Сергея Собянина с первым местом города в рейтинге ООН по развитию электронных услуг.
«Я знаю, что по развитию электронных сервисов в последнее время Москва достигла значительных успехов. Хочу поздравить вас и вашу команду с тем, что Москва получила первое место в рейтинге ООН по индексу оказания электронных услуг населению города», — пояснил он на встрече с градоначальником.
По словам Медведева, таким образом, ООН признала, что власти Москвы уделяют значительное внимание развитию электронных сервисов, которые облегчают жизнь большому количеству москвичей.
«Во-первых, эти возможности желательно и дальше развивать, а во-вторых, я думаю, что с учетом этого опыта в рамках деятельности наших структур, которые занимаются продвижением передового опыта, можно будет посмотреть на то, чтобы опыт Москвы использовать и тиражировать в других регионах, тем более, что он получил оценку со стороны такой крупнейшей международной организации, как ООН», — добавил премьер.
В свою очередь мэр отметил, что в указанном рейтинге Москва обошла 40 других городов, причем не небольших населенных пунктов, а мировых столиц.
Кроме того, Собянин заметил, что власти города не стремились занять места в каких-либо рейтингах, а лишь пытались охватить электронными услугами различные сферы жизни москвичей.
Отдельно он остановился на вовлечении москвичей в управление городом с помощью системы «Активный гражданин». По словам мэра, в этой системе задействовано 2 млн человек.
Он напомнил и об интернет-портале «Наш город», где москвичи также помогают городским властям контролировать качество тех или иных услуг, которые уже были оплачены мэрией.
BFM.RU: последние новости
Глава СПЧ предложил обязать всех работников ФСИН носить видеорегистраторы Дело о госизмене в ЦНИИмаш: директор аналитического центра «Роскосмоса» уходит в отставку Должникам хотят запретить сдавать на права
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль75
Россияне взбунтовались из-за нового налога441
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе307
Из россиян сделают «вечных пешеходов»205
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян165
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение