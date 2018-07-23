Ещё
Американские моряки взбунтовались из-за растительности на лице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американские моряки взбунтовались из-за растительности на лице 

Мир24 51 минуту назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Военнослужащие ВМС США хотят вернуть на свои лица усы и бороды, запрещенные к ношению во флоте с 1984 года. Моряки запустили интернет-флешмоб #WeWantBeards. Мужчин поддержали тысячи людей — хештег в Facebook и Twitter перепостили уже много раз, пишет New York Post.
На подобный шаг моряки решились после того, как женщинам во флоте разрешили носить прическу «конский хвост» и завивать локоны, хотя изначально это противоречило технике безопасности: долгое время считалось, что подобные «навороты» на голове могут помешать правильно закрепить дыхательный аппарат или маску во время пожара на корабле. Усы и бороды были запрещены из тех же соображений. Морякам разрешается не бриться только по религиозным соображениям или из-за состояния кожи.
Теперь же моряки акцентируют внимание начальства на том, что борода повысит моральный дух мужчин так же, как это произошло с женскими прическами. И приводят в пример пожарных, которым можно носить бороды, хотя они постоянно имеют дело с масками.
Но пока командование американских военно-морских сил остается непреклонным: нет длинным усам, никакой бороды лопатой, бородки клинышком и всего такого.
Отметим, что на российском флоте офицерам можно носить аккуратные усы и бороду.
Зимой во Франции четверо бывших сотрудников охранной фирмы Securitas парижского аэропорта Орли судились с бывшим работодателем из-за того, что были уволены за отказ обрезать длинные бороды.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
В Сеть «утекли» фото первого смартфона от Илона Маска «Аэрофлот» предупредил о проблемах с выдачей багажа в Шереметьево Назван неожиданный фактор, повышающий риск деменции на 70%
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне взбунтовались из-за нового налога316
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе125
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину88
Дачники будут жить по новым правилам130
Android поразил невидимый вирус5
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение