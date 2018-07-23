Американские моряки взбунтовались из-за растительности на лице

Военнослужащие ВМС США хотят вернуть на свои лица усы и бороды, запрещенные к ношению во флоте с 1984 года. Моряки запустили интернет-флешмоб #WeWantBeards. Мужчин поддержали тысячи людей — хештег в Facebook и Twitter перепостили уже много раз, пишет New York Post.

На подобный шаг моряки решились после того, как женщинам во флоте разрешили носить прическу «конский хвост» и завивать локоны, хотя изначально это противоречило технике безопасности: долгое время считалось, что подобные «навороты» на голове могут помешать правильно закрепить дыхательный аппарат или маску во время пожара на корабле. Усы и бороды были запрещены из тех же соображений. Морякам разрешается не бриться только по религиозным соображениям или из-за состояния кожи.

Теперь же моряки акцентируют внимание начальства на том, что борода повысит моральный дух мужчин так же, как это произошло с женскими прическами. И приводят в пример пожарных, которым можно носить бороды, хотя они постоянно имеют дело с масками.

Но пока командование американских военно-морских сил остается непреклонным: нет длинным усам, никакой бороды лопатой, бородки клинышком и всего такого.

Отметим, что на российском флоте офицерам можно носить аккуратные усы и бороду.

Зимой во Франции четверо бывших сотрудников охранной фирмы Securitas парижского аэропорта Орли судились с бывшим работодателем из-за того, что были уволены за отказ обрезать длинные бороды.

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