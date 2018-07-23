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В каких случаях ИФНС вправе аннулировать декларацию
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В каких случаях ИФНС вправе аннулировать декларацию 

Время бухгалтера 1 час назад
Минфин выпустил письмо, рекомендующее инспекциям заблаговременное проведение мероприятий налогового контроля в отношении организаций, имеющих признаки отсутствия ведения хозяйственной деятельности.
К таким признакам относятся:
подача «уточненок» с ошибочно указанными порядковыми номерами корректировок;
неоднократный отказ руководителей и ИП от визита в ИФНС на допрос;
присутствие на допросе адвокатов;
проживание не по месту регистрации;
отправка «нулевых» отчетов в течение нескольких налоговых периодов;
равенство сумм доходов и расходов в декларациях;
сумма налоговых вычетов в декларации по НДС более 98 процентов;
отсутствие организации по юридическому адресу;
отсутствие договоров аренды помещения;
изменение места постановки на налоговый учет;
отсутствие расчетных счетов в течение 3-х месяцев с момента регистрации предприятия;
наличие более чем 10 расчетных счетов;
транзитный характер движения средств по счетам и др. признаки.
В случае обнаружения указанных признаков, ИФНС рекомендован комплекс следующих мероприятий:
вызывать на допрос руководителей и ИП с целью установления их причастности к деятельности организации;
осматривать помещения на предмет соответствия записям в ЕГРЮЛ;
(для регистрации вышеназванных сведений организован специальный ресурс «Допросы и осмотры»);
запрашивать у банков информацию о полномочиях лиц, указанных в карточке с образцами подписей;
проверять в удостоверяющих центрах полномочия лиц-владельцев сертификатов ключей электронных подписей;
требовать документы и осуществлять их экспертизу.
Все перечисленные меры необходимо предпринимать заранее, до наступления сроков предоставления отчетов.
Если в результате указанных профилактических мер будут обнаружены нарушения, то ИФНС вправе аннулировать декларации по НДС и налогу на прибыль, предупредив об этом налогоплательщика в течение 5 рабочих дней.
Инструкция по аннулированию деклараций приведена в приложении к документу.
ПИСЬМО Минфина РФ от 10.07.2018 № ЕД-4-15/13247
«О профилактике нарушений налогового законодательства»
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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