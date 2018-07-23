В каких случаях ИФНС вправе аннулировать декларацию

Минфин выпустил письмо, рекомендующее инспекциям заблаговременное проведение мероприятий налогового контроля в отношении организаций, имеющих признаки отсутствия ведения хозяйственной деятельности.

К таким признакам относятся:

подача «уточненок» с ошибочно указанными порядковыми номерами корректировок;

неоднократный отказ руководителей и ИП от визита в ИФНС на допрос;

присутствие на допросе адвокатов;

проживание не по месту регистрации;

отправка «нулевых» отчетов в течение нескольких налоговых периодов;

равенство сумм доходов и расходов в декларациях;

сумма налоговых вычетов в декларации по НДС более 98 процентов;

отсутствие организации по юридическому адресу;

отсутствие договоров аренды помещения;

изменение места постановки на налоговый учет;

отсутствие расчетных счетов в течение 3-х месяцев с момента регистрации предприятия;

наличие более чем 10 расчетных счетов;

транзитный характер движения средств по счетам и др. признаки.

В случае обнаружения указанных признаков, ИФНС рекомендован комплекс следующих мероприятий:

вызывать на допрос руководителей и ИП с целью установления их причастности к деятельности организации;

осматривать помещения на предмет соответствия записям в ЕГРЮЛ;

(для регистрации вышеназванных сведений организован специальный ресурс «Допросы и осмотры»);

запрашивать у банков информацию о полномочиях лиц, указанных в карточке с образцами подписей;

проверять в удостоверяющих центрах полномочия лиц-владельцев сертификатов ключей электронных подписей;

требовать документы и осуществлять их экспертизу.

Все перечисленные меры необходимо предпринимать заранее, до наступления сроков предоставления отчетов.

Если в результате указанных профилактических мер будут обнаружены нарушения, то ИФНС вправе аннулировать декларации по НДС и налогу на прибыль, предупредив об этом налогоплательщика в течение 5 рабочих дней.

Инструкция по аннулированию деклараций приведена в приложении к документу.

ПИСЬМО Минфина РФ от 10.07.2018 № ЕД-4-15/13247

«О профилактике нарушений налогового законодательства»

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