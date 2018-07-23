В проекте «Московское долголетие» появилась программа лояльности

В городских парках 16 июля стартует программа лояльности «Московского долголетия», сообщает портал Мэра и Правительства Москвы . Все, кто решил присоединиться к проекту и начать заниматься спортом и творчеством на территории столичных парков, получат специальный сувенир.

Среди сувениров — кружки, кепки и майки с логотипом проекта. Кроме этого, за пять занятий по одному направлению, например по скандинавской ходьбе или рисованию, парк подарит купон. По нему можно будет бесплатно получить кукурузу, лимонад, мороженое или другой снек или напиток в киосках. Активным участникам также предложат бесплатный ужин на двоих в кафе, билет в музей или театр.