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Защищать культурные объекты в Самаре будут специальные спасатели
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Защищать культурные объекты в Самаре будут специальные спасатели 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Если потребуется, фонды музеев и архивы перевезут в безопасное место
В Самаре организуют спасательную службу для защиты культурных ценностей. Постановление опубликовали на сайте мэрии города.
— Сотрудники этого подразделения будут отвечать за сохранность культурных ценностей мирового и федерального значения, важных документов из фондов библиотек, электронных ресурсов на жестких дисках и ценностей, важных для культуры народов России, — говорится в документе.
Здесь будут трудиться сотрудники департамента культуры и молодежной политики. Ими будут руководить глава города, представители управления гражданской защиты, глава департамента культуры и главы районов.
В военное время или в случае техногенных или природных катастроф «спасатели» помогут перевезти объекты культуры в безопасные районы. Зданиям или вещам, которые невозможно вывезти, необходимо обеспечить охрану и защиту.
В мирное время они будут проводить плановые учения, готовить базы места хранения в безопасных районах.
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