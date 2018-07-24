Защищать культурные объекты в Самаре будут специальные спасатели

Если потребуется, фонды музеев и архивы перевезут в безопасное место

Самаре организуют спасательную службу для защиты культурных ценностей. Постановление опубликовали на сайте мэрии города.

— Сотрудники этого подразделения будут отвечать за сохранность культурных ценностей мирового и федерального значения, важных документов из фондов библиотек, электронных ресурсов на жестких дисках и ценностей, важных для культуры народов России , — говорится в документе.

Здесь будут трудиться сотрудники департамента культуры и молодежной политики. Ими будут руководить глава города, представители управления гражданской защиты, глава департамента культуры и главы районов.

В военное время или в случае техногенных или природных катастроф «спасатели» помогут перевезти объекты культуры в безопасные районы. Зданиям или вещам, которые невозможно вывезти, необходимо обеспечить охрану и защиту.

В мирное время они будут проводить плановые учения, готовить базы места хранения в безопасных районах.