В Самаре формируют спасательную службу культурных ценностей

Новое ведомство создается департаментом культуры и молодежной политики горадминистрации на базе подведомственных ему муниципальных учреждений культуры.

В целях образования службы указывается организация и проведение мероприятий, направленных на защиту культурных ценностей и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в ведении органов местного самоуправления. Оберегать служба обязана от опасностей, возникающих при военных конфликтах, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Непосредственное руководство структурой осуществляет руководитель департамента культуры — начальник спасательной службы.