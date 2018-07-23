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В Самаре формируют спасательную службу культурных ценностей
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В Самаре формируют спасательную службу культурных ценностей 

Волга Ньюс 1 час назад
Новое ведомство создается департаментом культуры и молодежной политики горадминистрации на базе подведомственных ему муниципальных учреждений культуры.
В целях образования службы указывается организация и проведение мероприятий, направленных на защиту культурных ценностей и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в ведении органов местного самоуправления. Оберегать служба обязана от опасностей, возникающих при военных конфликтах, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Непосредственное руководство структурой осуществляет руководитель департамента культуры — начальник спасательной службы.
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