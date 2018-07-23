Банк Канады рассказал почему не будет двойных трат криптовалют

Представители Банка Канады объяснили, почему вопросы, касательно двойных растрат на блокчейн, не должны беспокоить пользователей. Своими выводами они поделились с публикой в научной работе, которая раскрывает возможности применения блокчейн-технологий в доверенной им отрасли.

Основной фокус был составлен на возможности proof-of-work и практические примеры применения биткоина в качестве платежного инструмента. Дополнительно были рассмотрены стратегические варианты поведения майнеров, с позиции допустимых ошибок в их работе. Для упрощения восприятия, соответствующие составляющие документа получили названия «честный майнер» и «нечестный майнер». Финальным аккордом работы стало утверждение в мнении, согласно которому блокчейн можно контролировать в достаточной степени, дабы полностью устранить, за счет быстродействия, возможность двойных растрат.

Банки Канады рассматривают возможности применения блокчейн в качестве некоего суррогата иммунной системы. По мнению специалистов технология может стать защитным барьером на пути попыток фальсификации или кражи информации. Дополнительно, при помощи блокчейн планируется сформировать доверительную систему отношений с пользователями. Проблема заключается в том, что за долгие годы централизованной работы банковская сфера фактически дискредитировала саму себя: уровень доверия, по опросам клиентов, существенно упал. Возможности децентрализации, представляющие собой линии полностью открытой работы, которая естественным образом устраняет недоверие сторон и может стать ключом к стабилизации положения.

Ранее мы писали о том, что в Онтарио любят криптовалюту. Около 5% жителей имеют криптосчета.

текст: Евгения Лиходей, фото: Dennizn / Shutterstock