Сотрудников пермских НКО учат, как получить грантовые деньги

23 июля в Перми прошёл обучающий семинар для некоммерческих организаций (НКО) Пермского края по социальному проектированию и получению президентских грантов. Его организовали фонд президентских грантов и департамент общественных проектов администрации губернатора Пермского края.

16 июля начался приём заявок на конкурс президентских грантов для НКО. Он продлится до 10 сентября. Грантовый фонд конкурса составит более 4,5 млрд рублей.

Пермский край стал первым регионом, в котором фонд президентских грантов проводит серию обучающих семинаров.

По словам генерального директора фонда Ильи Чукалина, в Пермском крае большая доля проектов, которые получают поддержку на федеральном уровне.

«В совокупности за прошлый год некоммерческими организациями Прикамья было направлено порядка 300 заявок, поддержку фонда получил 61 проект на общую сумму более 100 млн рублей — это очень хороший показатель», — рассказал Илья Чукалин

Одним из победителей первого конкурса 2018 года стала организация «Территория семьи». Вырученные средства будут направлены на реализацию проекта «Дом для семьи». Как пояснила специалист по связям с общественностью НКО Галина Берестнева, общественная организация создает «кризисную квартиру», куда может приехать на какое-то время семья, находящаяся в сложной жизненной ситуации.