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В Рыбинском районе пропал 82-летний пенсионер
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В Рыбинском районе пропал 82-летний пенсионер 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Рыбинском районе пропал 82-летний Валентин Петрович Луковкин.
Пожилой мужчина ушел из дома в деревне Шестоковское во вторник, 24 июля. С тех пор его местонахождение неизвестно. Волонтеры организации Ярспас начали поиски пенсионера.
Приметы: рост 164 сантиметра, среднего телосложения, седые волосы с залысинами. Он был одет в серую кепку с обрезанным козырьком, зеленую куртку, рубашку защитного цвета без рукавов, серые брюки и кирзовые сапоги.
Всем, кому что-либо известно о его местонахождении, просьба сообщить в полицию по телефону 02, 102 или по телефону 89109640838.
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