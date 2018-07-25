В Рыбинском районе пропал 82-летний пенсионер

В Рыбинском районе пропал 82-летний Валентин Петрович Луковкин.

Пожилой мужчина ушел из дома в деревне Шестоковское во вторник, 24 июля. С тех пор его местонахождение неизвестно. Волонтеры организации Ярспас начали поиски пенсионера.

Приметы: рост 164 сантиметра, среднего телосложения, седые волосы с залысинами. Он был одет в серую кепку с обрезанным козырьком, зеленую куртку, рубашку защитного цвета без рукавов, серые брюки и кирзовые сапоги.

Всем, кому что-либо известно о его местонахождении, просьба сообщить в полицию по телефону 02, 102 или по телефону 89109640838.