Прокуратура возобновит разбирательства в отношении победившего рак Абидаля

Испанская прокуратура возобновит дело в отношении бывшего защитника «Барселоны» и сборной Франции по футболу Эрика Абидаля , которому была сделана операция по пересадке печени, сообщает ТАСС

По информации газеты Marca, суд Каталонии получил необходимые документы для того, чтобы вновь начать разбирательства по данному поводу.

В марте 2011 года Абидалю был диагностирован рак печени. Опухоль оказалась злокачественной. В 2012 году он успешно перенес операцию по трансплантации печени.

В 2017 году каталонский суд начал разбирательства в отношении футболиста. Причиной этому послужило подозрение на то, что трансплантация органа французу была проведена незаконным путем. В частности, прокуратура получила записи телефонных разговоров бывшего президента «Барселоны» Сандро Росселя , который в диалогах намекнул на то, что новая печень для Абидаля была получена незаконно.

При возобновлении дела суд намерен установить личность донора Абидаля. Сам футболист заявил о том, что печень ему пожертвовал его двоюродный брат Жерар.