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Прокуратура возобновит разбирательства в отношении победившего рак Абидаля
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Прокуратура возобновит разбирательства в отношении победившего рак Абидаля 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Испанская прокуратура возобновит дело в отношении бывшего защитника «Барселоны» и сборной Франции по футболу Эрика Абидаля, которому была сделана операция по пересадке печени, сообщает ТАСС.
По информации газеты Marca, суд Каталонии получил необходимые документы для того, чтобы вновь начать разбирательства по данному поводу.
В марте 2011 года Абидалю был диагностирован рак печени. Опухоль оказалась злокачественной. В 2012 году он успешно перенес операцию по трансплантации печени.
В 2017 году каталонский суд начал разбирательства в отношении футболиста. Причиной этому послужило подозрение на то, что трансплантация органа французу была проведена незаконным путем. В частности, прокуратура получила записи телефонных разговоров бывшего президента «Барселоны» Сандро Росселя, который в диалогах намекнул на то, что новая печень для Абидаля была получена незаконно.
При возобновлении дела суд намерен установить личность донора Абидаля. Сам футболист заявил о том, что печень ему пожертвовал его двоюродный брат Жерар.
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