Прокуратура Испании возобновит дело о пересадке печени экс-футболисту «Барселоны» Абидалю

ТАСС , 24 июля. Испанская прокуратура вновь откроет дело о пересадке печени бывшему игроку футбольного клуба «Барселона» Эрику Абидалю . Об этом сообщает испанская газета Marca.

По информации издания, документы о возобновление дела уже переданы в каталонский суд. Главной целью повторного расследования является выяснение личности донора, который пожертвовал Абидалю свою печень.

Диагноз рак печени был поставлен Абидалю в марте 2011 года, но уже в мае защитник смог вернуться на поле. В 2012 году французский футболист успешно перенес операцию по трансплантации печени, которая понадобилась ему вследствие злокачественной опухоли.

В 2017 году суд Каталонии открыл дело о незаконной трансплантации органа бывшему защитнику после того, как были опубликованы несколько телефонных диалогов бывшего президента «Барселоны» Сандро Росселя , во время которых он неявно признает, что печень для футболиста была получена незаконным путем. В мае суд закрыл дело, а Абидаль заявил, что донором является его двоюродный брат Жерар.

Абидаль выступал за испанский клуб с 2007 по 2013 год. В июне 2018-го француз получил должность спортивного директора «Барселоны». Россель находится в тюрьме с мая 2017 года. Бывший президент был осужден за отмывание денег во времена управления каталонским клубом.