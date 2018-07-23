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Испанский прокурор хочет вновь открыть дело о пересадке печени Абидалю
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Испанский прокурор хочет вновь открыть дело о пересадке печени Абидалю 

SPORT24.ru 1 час назад
Испанская прокуратура запросила новое открытие дела касательно законности пересадки печени бывшему игроку «Барселоны» Эрику Абидалю. Пересадка была проведена в 2012 году. Прокуратура хочет провести новое расследование в связи с публикацией информации о возможной покупке печени на «черном» рынке.
Ранее расследование велось в течении года, но было закрыто в связи с нехваткой улик. Однако нынешним летом испанская полиция перехватила телефонные переговоры экс-президента «Барселоны» Сандро Роселя, в которых тот признает, что печень была куплена незаконно. Сам Абидаль уверяет, что ему пересадили печень его двоюродного брата.
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