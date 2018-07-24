«Барселона» могла купить печень для Эрика Абидаля на черном рынке

Одна из самых драматичных историй современного футбола связана с карьерой Эрика Абидаля. У защитника «Барселоны» обнаружили рак печени, который он победил дважды. После лечения и пересадки нового органа защитник не только выходил на поле, но и провел полноценный сезон (правда, уже за «Монако»).

Этим летом Абидаль вернулся в «Барсу» новым спортивным директором, но вместо переговоров по новичкам ему приходится оправдываться за события семилетней давности. Все началось с публикации издания «El Confidencial». Они утверждали, что получили записи нескольких звонков Сандро Роселя (президента «Барселоны» в период с 2010 по 2014 год) с одним из сотрудников клуба (некий «Хуанхо»). Они обсуждали Абидаля и его критику руководства клуба, которое не предложило ему новый контракт после восстановления. По ходу диалога собеседники так же упоминали Жозепа Бартомеу — нынешнего президента «Барселоны» и соратника Роселя. Хуанхо: Слушай, этот сукин сын выступил против нас, против тебя и Барто. Парень, для которого мы рисковали, покупая печень незаконно. Росель: Ммм Х: Мы даже продали всем версию о том, что донором был двоюродный брат, чтобы не было никаких проблем. Мы платили ему зарплату все два года, что он лечился. Р: Да-да-да Второй разговор, через несколько дней: Х: Я виделся с этим сукиным сыном. Р: Настоящим сукиным сыном! Которому мы спасли жизнь… Х: Я спросил его: «Ты понимаешь, что если бы не мы, ты бы сейчас не сидел здесь и не смотрел на меня?». Он ответил: «Нет». «Тогда ты вообще ничего не понимаешь в жизни», — сказал ему я. Тут важно понимать две вещи. Первая заключается в том, что Сандро Роселя последние несколько лет постоянно обвиняют в разных махинациях, которые он проворачивал, руководя «Барселоной». Именно он покупал Неймара за сумму, которая из 57 миллионов евро сначала выросла до 95, а потом практически до 140. И каталонский клуб несколько лет в судах пытался отмыться от всей грязи этой сделки. Вторая деталь в том, что в этих телефонных звонках, даже если они правдивы, Росель в основном мычит и поддакивает. Все говорит его неизвестный собеседник. Одобрение слов «Хуанхо» — тоже дикость, как и вся ситуация. Но нет ни одной записи, где Росель сам произносил бы хоть слово о покупке печени для Абидаля на черном рынке.

Версия врачей Абидаля и самого Эрика, опубликованная в La Vanguardia выглядит подробнее и реалистичнее. «Еще после первой операции врачи предлагали мне найти живого донора, чтобы ускорить процесс поиска печени. Но мне объяснили, что это будет опасно для того, кто поделится со мной печенью. Я не хотел рисковать. Но моя жена связалась с моей матерью, чтобы найти среди родственников подходящего донора на всякий случай. Рак Абидаля стал последствием заболевания гепатитом B, который был у него с детства — возможно, даже с рождения. Анализ вырезанной после первой операции части печени показал, что пересадка печени не требуется срочно, но необходима в дальнейшем. Футболиста поставили в очередь на орган. За год ожидания печень со стороны найти не удалось, а болезнь прогрессировала. Тогда донором согласился стать двоюродный брат Абидаля — Жерар Арманд. „Когда мы были маленькими, то много играли вместе. Потом у меня началась профессиональная карьера, мы виделись меньше, это нормально. Но мы продолжали встречаться на Рождество и на семейных праздниках. Мой отец и моя тетя все еще очень близки, они живут рядом“.

Были еще кандидаты, в том числе Дани Алвес — но ему быть донором запретили врачи. Операцию одобрили хирурги, а потом санкционировал комитет больницы по этике, а также суд — все они подтвердили, что пожертвование печени добровольное. В частности донору объясняют все риски, а также проверяют его готовность отдать часть органа.