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В двух дворах Покровского-Стрешнева отремонтировали асфальт
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В двух дворах Покровского-Стрешнева отремонтировали асфальт 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Сотрудники ГБУ «Жилищник района Покровское-Стрешнево» отремонтировали асфальтобетонное покрытие на дворовых территориях, расположенных по следующим адресам: Волоколамское шоссе, дом 54, корпус 1 и улица Габричевского, дом 8. Об этом сообщил глава районной управы Игорь Попов.
— На дворовых территориях были отремонтированы ямы и выбоины, образовавшиеся на тротуаре и проезжей части. В настоящее время дворы находятся в надлежащем состоянии, — пояснил Игорь Попов.
По его словам, ремонт асфальтобетонного покрытия был выполнен по просьбам жителей Покровского-Стрешнева.
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