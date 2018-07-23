В двух дворах Покровского-Стрешнева отремонтировали асфальт

Сотрудники ГБУ «Жилищник района Покровское-Стрешнево» отремонтировали асфальтобетонное покрытие на дворовых территориях, расположенных по следующим адресам: Волоколамское шоссе, дом 54, корпус 1 и улица Габричевского, дом 8. Об этом сообщил глава районной управы Игорь Попов.

— На дворовых территориях были отремонтированы ямы и выбоины, образовавшиеся на тротуаре и проезжей части. В настоящее время дворы находятся в надлежащем состоянии, — пояснил Игорь Попов

По его словам, ремонт асфальтобетонного покрытия был выполнен по просьбам жителей Покровского-Стрешнева.