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Инвествычет по перемещенным ОС нужно вернуть с пеней
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Инвествычет по перемещенным ОС нужно вернуть с пеней 

Время бухгалтера 1 час назад
Чиновники разъяснили порядок применения инвествычета по основным средствам (ОС), перемещенным компанией между удаленными друг от друга обособленными подразделениями.
Указанный инструмент предусмотрен п. 1 ст. 286.1 НК РФ для оптимизации налога на прибыль, предназначенного к уплате в бюджет субъектов РФ.
Возможность применения вычета утверждают местные власти соответствующего образования.
Если такое право было использовано компанией, но до истечения срока полезного использования ОС было продано или выбыло, Кодекс предписывает восстановить и уплатить недоплаченный в бюджет налог плюс пени.
Перемещение актива между структурными подразделениями юрлица, расположенными в разных субъектах РФ, специалисты ведомства в целях толкования норм НК РФ также расценивают как выбытие.
Таким образом, суммы налоговой выгоды в этом случае предприятию надлежит вернуть вместе с пеней, начисленной со дня, установленного Кодексом для уплаты налога.
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