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«Турецкий поток» добрался до берегов Турции
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«Турецкий поток» добрался до берегов Турции 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как пишет «Интерфакс», говорится в сообщении компании.
«Работы на прибрежном участке Турции включают в себя подготовку траншей протяженностью около 2,4 километра от берега в сторону моря для заглубления трубопровода, чтобы обеспечить защиту от воздействия волн и рыболовного промысла. Ожидается, что работы на участке берегового пересечения займут от 4 до 8 недель», — говорится в пресс-релизе.
Согласно результатам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), утвержденной в сентябре 2017 года, «работы в прибрежной зоне окажут временное незначительное воздействие на рыболовную отрасль на небольших участках».
«Проектная компания, реализующая проект «Турецкий поток», обсуждает с местными рыбаками формат компенсации потенциального снижения дохода от рыбной ловли в период проведения прибрежных работ. Такая схема реализуется в рамках комплекса мер по смягчению воздействия проекта на местное население. Вместе с рядом других мероприятий, направленных на поддержку экономики и жителей Кыйыкея, схема добровольной компенсации является элементом программы корпоративной социальной ответственности и политики добрососедства «Турецкого потока», — говорится в сообщении.
Параллельно, отмечает SST, судно Pioneering Spirit в высоком темпе продолжает морскую укладку второй нитки, возобновленную 26 июня. Работы по строительству технологических объектов берегового примыкания в России рядом с городом Анапа подходят к концу и будут полностью закончены в 2018 году.
«Турецкий поток» — проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м газа в год.
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