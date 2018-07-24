Глава Воронежской области поручил усилить патрулирование лесов из-за участившихся пожаров 

С начала года их случилось уже 20. Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев в связи с участившимися пожарами поручил усилить патрулирование лесов и противопожарные меры. Глава региона дал поручение на оперативном совещании в облправительстве в понедельник, 23 июля. С начала 2018 года в регионе зафиксировали уже 20 лесных пожаров. Из них 19 случилось на землях лесного фонда на площади 20 га, а один пожар — в Воронежском природном биосферном заповеднике имени Пескова на площади 67 га. Увеличение числа лесных пожаров и их площади вызвано высоким классом природной пожарной опасности, отметил врио руководителя областного управления лесного хозяйства Александр Величко. Кроме того, в лесах имеются сухостой и валежник, которые способствуют быстрому распространению огня и осложняют его тушение. Пожары часто связаны с выжиганием сухой травы и мусора. С начала 2018 года сотрудники МЧС привлекли к административной ответственности 268 человек. Работа по профилактике и тушению лесных пожаров ведется силами Воронежского лесопожарного центра. В ней задействованы 397 человек и 164 единицы спецтехники. Глава региона поручил усилить эффективность работы лесопожарного центра и патрулирование территорий. Справка С 30 апреля в регионе установлен особый противопожарный режим, во время которого запрещается въезд в хвойные леса, за исключением дорог общего пользования, а также разведение костров в лесах, на территориях поселений и городских округов, садоводческих и дачных некоммерческих объединений. Нарушителям грозит штраф от 2 тыс. до 4 тыс. рублей для частных лиц; для должностных лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей; для юридических лиц — от 400 тыс. до 500 тыс. рублей. Дарья Крымова