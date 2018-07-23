Торговый альянс ЕС и Японии: почем будет сыр в Токио?

Сыр не входит в традиционный рацион японцев — даже молоко они впервые попробовали лишь во второй половине XIX века, а регулярно стали употреблять его лишь после Второй мировой войны. Еще в начале 80-х годов прошлого века сыр у наших дальневосточных соседей был продуктом достаточно редким. В обычных продовольственных магазинах можно было найти в основном лишь один-два вида плавленого. Но сейчас ситуация изменилась — гастрономические вкусы японцев стали безгранично широкими, и сыр в числе прочего они давно полюбили. Он стал продуктом обычным, но достаточно дорогим.

Понятия «купить полкило сыру» в Японии вообще не существует — таких и упаковок тут не найдешь. Сто граммов продукта стоит порядка шести долларов. Европейский — подороже, японский — подешевле. Но ситуация может резко измениться: 17 июля в Токио на высшем уровне было подписано эпохальное соглашение между Европейским союзом и Японией о создании гигантской двусторонней зоны свободной торговли с общем населением более 630 млн человек. На нее будет приходиться примерно 30% валового внутреннего продукта планеты и почти 40% всего объема мировой торговли.

Масштабы договоренности впечатляют: Токио обязался снять пошлины и ограничения на 94% товаров стран ЕС, а Брюссель — на 99% закупаемой в Японии продукции. Соглашение после ратификации предполагается ввести в действие весной 2019 года. Тогда японцы, например, мгновенно отменят пошлины на европейское вино.

Наши островные соседи по Дальнему Востоку с конца прошлого века прочно пристрастились к этому напитку. Однако вина из Бордо , Бургундии, Тосканы или испанской Риохи пока дороговаты по сравнению, например, с продукцией Чили , которая сейчас по весьма умеренным ценам заполонила японские магазины.

Еще в 2007 году Токио подписал с этой страной торговое соглашение, отменившее пошлины на чилийское вино, — в результате объемы поставок за десять лет подскочили в пять раз. Похожая ситуация сейчас, бесспорно, произойдет и с европейской продукцией: конкуренция резко обострится, а японские потребители будут наслаждаться неизбежным падением цен на лучшие в мире вина.

Взаимные уступки

Впрочем, по другим видам товаров все произойдет не так быстро: ЕС после долгих торгов согласилась, например, снять пошлины на продукцию, которая Токио интересует больше всего — автомобили и электронику. Однако нынешние тарифы на их импорт (10% и 14%) будут снижаться постепенно и придут к нулю лишь через восемь и шесть лет соответственно. Это должно дать время европейским автомобилестроителям подготовиться к резкому усилению натиска японских соперников на рынке ЕС.

Похожая ситуация будет и с крайне конкурентоспособной продукцией сельского хозяйства стран Евросоюза. Основные баталии шли вокруг все того же сыра — Токио отчаянно защищал позиции его национальных производителей. Нынешние пошлины на эту продукцию составляют примерно 30%, а по отдельным видам превышают 40%.

Теперь Токио согласился постепенно снижать их в рамках особой квоты, и к нулю тарифы придут через 16 лет после введения соглашения в действие. Похожая схема будет действовать и в отношении других отлично продающихся европейских сельхозтоваров — салями и других колбас, ветчины, макарон.

После пяти лет напряженных переговоров Токио и Брюссель пошли друг другу на уступки, и обе стороны надеются на выигрыш. Японцы уже подсчитали, что введение в действие нынешнего соглашения поднимет их ВВП минимум на 1% и создаст около 300 тыс. новых рабочих мест. Похожие выгоды будут и у европейцев, хотя договориться пока удалось не обо всем.

Защита от Трампа

ЕС, например, добивается от Токио более легкого и понятного доступа к японским инвестиционным заказам. Прямых ограничений в этой сфере нет, однако иностранной компании в Японии очень непросто получить крупный контракт — заморский бизнесмен в любом случае считается чужаком, который не вписан в систему местных отношений. Например, японская корпорация Hitachi выиграла в Великобритании (еще задолго до референдума о ее выходе из ЕС) гигантский заказ на строительство скоростной железной дороги. Представить такое в Японии пока совершенно невозможно. Остаются разногласия и по вопросам урегулирования инвестиционных споров.

Австралию. И все же Токио и Брюссель очень довольны: они считают, что экономическая интеграция, отмена пошлин и ограничений — будущее мировой экономики. Практически одновременно с созданием альянса Япония — ЕС в начале будущего года в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет запущен собственный региональный экономический блок — Транстихоокеанское партнерство (ТТП) с участием 11 стран, включая Японию, Канаду

Они договорились отменить 99% пошлин во внутренней торговле. По расчетам Международного валютного фонда , это увеличит из нынешний совокупный ВВП (13% мирового) на 26% к 2023 году.