Полицейские провели в подмосковной Коломне акцию «Госуслуги доступны всем» 

Полицейские УМВД России по Коломенскому городскому округу провели акцию «Госуслуги доступны всем», направленную на повышение качества оказания государственных услуг, оказываемых органами внутренних дел.
Цель мероприятия — проинформировать о преимуществах получения госуслуг в электронном виде, удобстве использования и сокращении сроков их предоставления.
Сотрудники полиции рассказали гражданам, как зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг, разъяснили преимущества использования портала: круглосуточный доступ, отсутствие очередей, получение скидки при оплате госпошлины через портал. Также правоохранители вручили буклеты с подробной информацией о государственных услугах, предоставляемых органами внутренних дел, способах их получения и другой полезной информацией.
Граждане поблагодарили сотрудником полиции за полезную информацию.