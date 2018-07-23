Ещё
Полицейские провели в подмосковной Коломне акцию «Госуслуги доступны всем»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские провели в подмосковной Коломне акцию «Госуслуги доступны всем» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Полицейские УМВД России по Коломенскому городскому округу провели акцию «Госуслуги доступны всем», направленную на повышение качества оказания государственных услуг, оказываемых органами внутренних дел.
Цель мероприятия — проинформировать о преимуществах получения госуслуг в электронном виде, удобстве использования и сокращении сроков их предоставления.
Сотрудники полиции рассказали гражданам, как зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг, разъяснили преимущества использования портала: круглосуточный доступ, отсутствие очередей, получение скидки при оплате госпошлины через портал. Также правоохранители вручили буклеты с подробной информацией о государственных услугах, предоставляемых органами внутренних дел, способах их получения и другой полезной информацией.
Граждане поблагодарили сотрудником полиции за полезную информацию.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Сотрудники МУ МВД России «Щелковское» и общественники присоединились к акции «Каникулы с Общественным Советом» Сотрудники ГИБДД в Вологодской области помогли беременной женщине доехать до родильного дома В Воронежской области полицейские в оздоровительных лагерях проводят мероприятия с подростками, состоящими на учетах в системе профилактики
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне взбунтовались из-за нового налога307
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе138
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину89
Из россиян сделают «вечных пешеходов»67
Дачники будут жить по новым правилам130
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение