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Власти Воронежа рассматривают возможность организации в регионе производства «умных домов»
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Власти Воронежа рассматривают возможность организации в регионе производства «умных домов» 

ТАСС 1 час назад
ВОРОНЕЖ, 23 июля. /ТАСС/. Власти Воронежа рассматривают возможность размещения в регионе производства «умных домов» по японской технологии для экспорта за рубеж. Об этом в понедельник сообщил глава Воронежа Вадим Кстенин на окружном совещании в правительстве Воронежской области, которое провел замглавы Минстроя РФ Андрей Чибис.
Первый «умный дом» в рамках российско-японского проекта открыт 4 сентября 2017 года на территории Воронежского опорного университета с использованием японского клееного бруса, оригинальной системы креплений, экологически чистых материалов теплоизоляции и отделки. На первом этаже представлены жилые помещения с оптимальной для здоровья температурой и качеством воздуха и энергоэффективными решениями.
"На совместных встречах с японской стороной высказывалась возможность размещения в регионе технологической линии по производству домокомплектов. При этом Воронеж рассматривается также как площадка для экспорта в Европу домов, разработанных Nice Group Corporation", — сказал Кстенин.
Реализация совместного проекта «умного дома», по словам главы Воронежа, стала первым этапом развития российско-японского сотрудничества и укрепления экономических связей. «В рамках масштабирования работы в настоящее время разработан совместный проект строительства эко-деревни, которая представляет собой поселок круглогодичного проживания, рассчитанный на 150-160 индивидуальных жилых домов», — добавил Кстенин. Возвести эко-деревню под Воронежем планируется к 2023 году.
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