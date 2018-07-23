Житель Москвы получил инфаркт во время секса и скончался

Москве сотрудники полиции проводят проверку по факту смерти местного жителя. Предварительно установлено, что мужчина скончался после инфаркта, случившегося во время секса. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел ночью 21 июля. Подруга погибшего, 41-летняя уроженка Ростовской области , рассказала полицейским, что собиралась заняться со своим знакомым сексом, однако в процессе предварительных ласк он резко почувствовал себя плохо. Прибывшие на место медики госпитализировали мужчину, однако спасти ему жизнь не удалось.

В ходе осмотра личных вещей погибшего правоохранители изъяли принадлежавшие ему телефон, очки с очечником и пачку таблеток «виагры».

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