Житель Москвы получил инфаркт во время секса и скончался 

В Москве сотрудники полиции проводят проверку по факту смерти местного жителя. Предварительно установлено, что мужчина скончался после инфаркта, случившегося во время секса. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел ночью 21 июля. Подруга погибшего, 41-летняя уроженка Ростовской области, рассказала полицейским, что собиралась заняться со своим знакомым сексом, однако в процессе предварительных ласк он резко почувствовал себя плохо. Прибывшие на место медики госпитализировали мужчину, однако спасти ему жизнь не удалось.
В ходе осмотра личных вещей погибшего правоохранители изъяли принадлежавшие ему телефон, очки с очечником и пачку таблеток «виагры».
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