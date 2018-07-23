Россия создаст совместный золотой рудник с Китаем

Россия создаст совместный золотой рудник с КитаемКитайская сторона подписала соответствующее распоряжение еще вначале февраля текущего года. По договору, объем оборудования российского производства, должен составлять не меньше 40% от общей стоимости всего оборудования рудника. В проекте проработаны и другие взаимоотношения между сторонами, которые предусматривают сбалансированное взаимовыгодное сотрудничество.

Также подписанное соглашение содержит пункт, по которому все объемы производства должны производиться на территории России, где не менее 50% сотрудников должны быть гражданами Российской Федерации.

— Разработка на месте Ключевского золоторудного месторождения рудника и дальнейшая реализация проекта по разведке и добыче полезных ископаемых в данном регионе позволит увеличить уровень налогов, которые поступают в местный и федеральный бюджет, а также позволит создать новые рабочие места, тем самым укрепив экономику Забайкальского края , — содержится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, что ранее, китайская и индийская компании согласились инвестировать $500 миллионов в течение двух лет для создания современного золотого рудника на территории России. Предварительные подсчеты показывают, что уже до 2026 года, налоговые вычеты от нового золотодобывающего предприятия принесут бюджету более 5,5 миллиардов рублей.