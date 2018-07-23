Дело на 37 миллионов: парализованную российскую чемпионку обвиняют в шантаже

больше по теме «Приговор мог бы быть строже»: DJ Smash прокомментировал решение судаАндрей Ширман выразил благодарность судебным и правоохранительным органам за слаженную и плодотворную работу. Пресс-служба медучреждения, где Мария походила курс реабилитации после травмы, в результате которой она оказалась парализована, опубликовала свое видение событий. В заявлении сказано, что суд отклонил иск спортсменки на доктора Блюма, так как факты, перечисленные в иске, искажают действительность, являются клеветническими и очерняют имя ответчика, а также являются попыткой шантажа. Представители медучреждения утверждают, что звезда фристайла намерена оспорить решение суда и предпринять новую попытку шантажа, надавив на эмоции людей и представив им подтасованные факты. Сотрудники клиники уверяют, что деньги на реабилитацию спортсменки были собраны при их содействии. Теперь средства, которые она потратила на курс лечения, она хочет вернуть при помощи суда. В заявлении уточняется, что финансовые средства снимались со счета Комиссаровой даже после того, как она прекратила посещать лечебное учреждение. При этом в скором времени вместе со своим мужем Алексеем Чаадаевым они смогли купить особняк в испанском городе Марбелье, где находится одна из клиник доктора Блюма. больше по теме Можно ли в санатории вернуть радость движения и легкую походку?Конечно, да. Особенно в Пятигорске — среди городов региона КМВ именно за ним исторически закрепилась слава «опорно-двигательного» курорта номер один. Именно здесь круглый год восстанавливают здоровье позвоночника и суставов с помощью новейших медицинских разработок, современного оборудования и самых эффективных курортных природных факторов — радона и минеральных вод. После полученной травмы в Сочи в 2104 году Блюм предложил Марии пройти лечение у него в медучрежении в Испании , обещав вернуть ей подвижность через год при помощи авторской методики. На курс спортсменка потратила 37 миллионов, но обещанного результата так и не добилась. Теперь звезда намерена через суд взыскать потраченные средства, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на Starhit (function ($) {var $el=$ ("#insta-1817490693514589542_16921737"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);