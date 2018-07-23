СМИ: В офисе крупного интернет-магазина электроники «Плеер.ру» проходят обыски

Интернет-магазин электроники «Плеер.ру» извиняется перед своими клиентами за временные неудобства. В московском офисе компании на улице Мастеркова проходят обыски. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, представители правоохранительных органов изымают документы на технику. Однако до сих пор не ясно, в связи с чем проводятся следственные действия.

Также по неподтвержденной информации из открытых источников следует, что стражи порядка задержали главного бухгалтера компании и изъяли компьютерное оборудование. Интернет-магазин «Плеер.ру» известен заявлением, что якобы имеет самую низкую цену на «Яндекс. Маркете».