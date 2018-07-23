СМИ: военные открыли огонь по позициям бандформирований в Алеппо 

В сирийской провинции Алеппо правительственные силы открыли огонь по позициям незаконных бандформирований. Военные ведут артобстрел в районе города Лерамун, передаёт Федеральное агентство новостей.
Под огнём оказались укреппозиции радикалов в этом населённом пункте. Кроме того, армия зафиксировала взрыв самодельного взрывного устройства на севере мухафазы. В ходе инцидента был ликвидирован один из членов местных джихадистских группировок.
Параллельно в провинции Даръа продолжается спецоперация военных против террористических организаций, обосновавшихся в регионе. Поддержку официальному Дамаску с воздуха оказывает российская авиация: ВВС наносят удары по позициям бандформирований возле реки Ярмук. В свою очередь, местные экстремисты сообщают об атаке смертника на армейский лагерь на западе мухафазы.