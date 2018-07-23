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В Осетии стартовал международный «Этнолагерь-2018. Аланский след»
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В Осетии стартовал международный «Этнолагерь-2018. Аланский след» 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 23 июл — Sputnik. В столице Северной Осетии состоялась конференция-открытие этнографического, культурно-просветительского, образовательного проекта «Этнолагерь-2018. Аланский след». Церемония прошла 23 июля в зале научного совета Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова, сообщает пресс-служба министерства республики по вопросам национальных отношений.
В первом потоке проекта примут участие представители осетинских диаспор Турции, Казахстана, Грузии, а также Свердловской и Пермской областей России. Второй поток будет представлен осетинами Турции, Таджикистана, Казахстана, Грузии, Германии и Франции.
"Приобщение к родной культуре начнется с посещения музея древностей Алании. После насыщенной экскурсии участников проекта ждет увлекательное путешествие в мир кинематографа вместе с героями документального фильма Темины Туаевой «Аланы. Дорога на Запад», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, гости республики посетят Национальный музей на проспекте Мира. В рамках проекта участники пообщаются с политиками, журналистами, педагогами, общественными деятелями, встретятся со старейшинами республики, посетят музеи и мастер-классы по танцам, выпечке пирогов.
Участники этнолагеря также посетят и Южную Осетию с трехдневным визитом.
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