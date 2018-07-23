В Осетии стартовал международный «Этнолагерь-2018. Аланский след»

ЦХИНВАЛ, 23 июл — Sputnik . В столице Северной Осетии состоялась конференция-открытие этнографического, культурно-просветительского, образовательного проекта «Этнолагерь-2018. Аланский след». Церемония прошла 23 июля в зале научного совета Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова, сообщает пресс-служба министерства республики по вопросам национальных отношений.

Казахстана, Франции. В первом потоке проекта примут участие представители осетинских диаспор Турции Грузии , а также Свердловской и Пермской областей России . Второй поток будет представлен осетинами Турции, Таджикистана , Казахстана, Грузии, Германии

"Приобщение к родной культуре начнется с посещения музея древностей Алании. После насыщенной экскурсии участников проекта ждет увлекательное путешествие в мир кинематографа вместе с героями документального фильма Темины Туаевой «Аланы. Дорога на Запад», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, гости республики посетят Национальный музей на проспекте Мира. В рамках проекта участники пообщаются с политиками, журналистами, педагогами, общественными деятелями, встретятся со старейшинами республики, посетят музеи и мастер-классы по танцам, выпечке пирогов.