В Совете Федерации предложили разработать проект об оказании услуг по вытрезвлению граждан 

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предложил разработать законопроект об оказании услуг по вытрезвлению граждан. Такую инициативу сенатор озвучил в ходе пресс-конференции, посвященной подведению итогов работы комитета СФ в весеннюю сессию.
«Необходимо отработать нормативную правовую базу, а точнее нужен закон, который заполнит эту нишу. На сегодняшний день в законе нет полномочий субъектов, именно четко прописанной, этого вида деятельности — оказания услуг по вытрезвлению граждан или оказанию услуг гражданам, находящихся в нетрезвом состоянии», — сказал В. Рязанский.
Он добавил, что регионы поддерживают создание вытрезвителей.
«Абсолютное большинство регионов, с точки зрения социологии, поддерживают, потому-то услуга эта, к сожалению, нужна. Тема важна для того, чтобы людей спасать», — отметил парламентарий.