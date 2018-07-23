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В Совете Федерации предложили разработать проект об оказании услуг по вытрезвлению граждан
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В Совете Федерации предложили разработать проект об оказании услуг по вытрезвлению граждан 

Агентство «Москва» 1 час назад
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предложил разработать законопроект об оказании услуг по вытрезвлению граждан. Такую инициативу сенатор озвучил в ходе пресс-конференции, посвященной подведению итогов работы комитета СФ в весеннюю сессию.
«Необходимо отработать нормативную правовую базу, а точнее нужен закон, который заполнит эту нишу. На сегодняшний день в законе нет полномочий субъектов, именно четко прописанной, этого вида деятельности — оказания услуг по вытрезвлению граждан или оказанию услуг гражданам, находящихся в нетрезвом состоянии», — сказал В. Рязанский.
Он добавил, что регионы поддерживают создание вытрезвителей.
«Абсолютное большинство регионов, с точки зрения социологии, поддерживают, потому-то услуга эта, к сожалению, нужна. Тема важна для того, чтобы людей спасать», — отметил парламентарий.
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