Старики и дети: демографическая яма обойдется России в 3,5 трлн рублей

Национальный проект «Демография» обойдется российскому бюджету в 3,5 трлн рублей. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам в понедельник, 23 июля.

«Речь идет о сумме в общей сложности более, чем 3,5 трлн рублей», — приводятся слова главы правительства в стенограмме заседания, опубликованной на сайте кабинета министров.

Медведев признал, что речь идет об очень больших деньгах и призвал, чтобы каждое предложение в нацпроект «Демография» было ориентировано на максимальный эффект. «Для нашей страны важно, чтобы российские семьи были больше по своему составу, чтобы росла рождаемость, особенно в регионах с непростой демографической ситуацией», — пояснил он.

Российский премьер отметил, что благодаря предпринятым правительством мерам стране уже удалось достичь достаточно неплохих результатов. Главный результат, по его словам, это увеличение средней продолжительности жизни, которая сегодня достигла исторического максимума в почти 73 года. Благодаря этому в майском указе президента России Владимира Путина установлена следующая цель — достижение средней продолжительности жизни в 80 лет к 2030 году.

При разработке и реализации нового национального проекта «Демография» Медведев призвал сосредоточиться на трех ключевых моментах. Во-первых, формировать условия для активного долголетия, чтобы российские граждане не просто жили дольше, а чтобы эта жизнь была активной, полной и достойной. «Прежде всего необходима забота о здоровье людей старшего поколения», — заявил премьер-министр. По его словам, все возможные проблемы со здоровьем надо стремиться выявлять на ранних стадиях. А для этого необходимо увеличить масштабы диспансеризации, создать в каждом регионе гериатрические центры для сохранения здоровья людей старшего поколения. И сделать систему социального обслуживания и ухода за людьми старшего возраста современной и удобной.

Премьер-министр пояснил, что следует не только улучшать материально-техническую базу, которая в России «хромает во многих отношениях», но и методы работы. Речь идет о привлечении к участию в национальных проектах социально ориентированных общественных организаций.

Вторым важным моментом в новом нацпроекте Медведев назвал формирование здорового образа жизни за счет усовершенствования деятельности центров здоровья и кабинетов медицинской профилактики. «Чтобы любой желающий мог пройти быстрое и качественное профилактическое обследование, получить рекомендации специалиста на тему сохранения своего здоровья», — сказал глава правительства.

Он уточнил поставленную в этом направлении цель — добиться, чтобы спортом систематически занимались более половины граждан.

В-третьих, отметил Медведев, для России важно, чтобы российские семьи были больше по своему составу, чтобы росла рождаемость, особенно в регионах с непростой демографической ситуацией. Поэтому власти будут и дальше будем поддерживать будущих родителей и семьи с детьми. Речь идет об адресных выплатах, материнском капитале, льготной 6-процентной ипотеке, расширении возможностей экстракорпорального оплодотворения и других направлениях.

Также премьер-министр назвал необходимым позаботиться о мамах, которые хотят быстрее вернуться на работу. Он напомнил, что уже решена проблема с детскими садами для детей от трех до семи лет. «Теперь предстоит создать более 250 000 новых мест для самых маленьких детей, чтобы две трети мам могли выходить из декрета раньше и трудиться», — сказал Медведев.

Демографический провал

В результате потерь в годы Великой Отечественной войны и малочисленности поколений, вызванной распадом СССР в 1990-е годы, Россия в настоящее время оказалась в демографической яме. «Напомню, в эти годы наше население сокращалось примерно на миллион человек — 900 с лишним тысяч в год население России становилось меньше и меньше, меньше и меньше — на миллион. Представляете? Кошмар!» — прокомментировал происходящее президент России Владимир Путин.

В 2017 году в России родились 1,6899 млн человек, что является самым низким показателем за последние 10 лет. Уровень рождаемости в России за год снизился на 10,9% (на 203 400 человек), следует из данных Росстата . По уровню рождаемости страна откатилась к показателям десятилетней давности — последний раз меньшее количество новорожденных было зафиксировано в стране в 2007 году (1,6101 млн человек).

За 16 лет с момента развала СССР Россия так и не сумела достичь показателей рождаемости 1990 года. Тогда в России родилось 1,989 млн человек. После этого восемь лет этот показатель снижался, и в 1999 году составил рекордно низкие 1,215 млн человек. После чего начался рост рождаемости: в 2000 году в России родилось 1,267 млн, в 2005 году — 1,146 млн, в 2010 году — 1,789 млн человек. В 2014 года в России был зафиксирован всплеск рождаемости — 1,9427 млн человек. После этого вновь начался спад: в 2015 году родилось 1,9406 млн, в 2016 году — 1,8933 млн человек.

В ноябре 2017 года президент Владимир Путин объявил о «перезагрузке» демографической политики страны. В декабре того же года он подписал закон о продлении на три года — до 2021 года — программы материнского капитала. Также Путин с 1 января 2018 года ввел ежемесячные выплаты семьям при появлении в них первого и второго ребенка. Право на получение этих выплат получили семьи, чей размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения по региону.

В среднем сумма в 2018 году в зависимости от региона составит около 10 523 рублей, в 2019 году — 10 836 рублей, в 2020 году — 11 143 рубля. Выплата будет адресной, при начислении будут учитываться доходы каждой семьи.

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