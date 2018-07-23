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Десять муниципалитетов получат гранты от минфина Нижегородской области
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Десять муниципалитетов получат гранты от минфина Нижегородской области 

АиФ Нижний Новгород 37 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Десять муниципалитетов Нижегородской области получат гранты регионального министерства финансов, сообщается на сайте областного правительства.
Ведомство провело очередной отбор для поощрения районов, которые достигли наилучших показателей в сфере повышения эффективности бюджетных расходов. По итогам прошлого года таких показателей достигли Дальнеконстантиновский, Воротынский, Вачский, Арзамасский, Бутурлинский, Лукояновский, Ковернинский и Сергачский районы, а также городские округа Первомайск и Навашинский.
По поручению главы региона Глеба Никитина в зависимости от сводного показателя оценки результатов между «победителями» будет распределено 10 млн рублей. 20% от этой суммы распределяется равными долями, 80% — пропорционально сводным итоговым показателям оценки результатов.
Всего в отборе принимали участие 18 муниципалитетов.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
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