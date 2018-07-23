Десять муниципалитетов получат гранты от минфина Нижегородской области

Десять муниципалитетов Нижегородской области получат гранты регионального министерства финансов, сообщается на сайте областного правительства.

Ведомство провело очередной отбор для поощрения районов, которые достигли наилучших показателей в сфере повышения эффективности бюджетных расходов. По итогам прошлого года таких показателей достигли Дальнеконстантиновский, Воротынский, Вачский, Арзамасский, Бутурлинский, Лукояновский, Ковернинский и Сергачский районы, а также городские округа Первомайск и Навашинский.

По поручению главы региона Глеба Никитина в зависимости от сводного показателя оценки результатов между «победителями» будет распределено 10 млн рублей. 20% от этой суммы распределяется равными долями, 80% — пропорционально сводным итоговым показателям оценки результатов.

Всего в отборе принимали участие 18 муниципалитетов.