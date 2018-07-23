Это он съел жирафов? В клумбе на Советской поселили гигантского волка из «Ну, погоди»

Вместо семьи гигантских жирафов, которые исчезли после того, как одному из них оторвали голову, в клубе на улице Советская появился волк из «Ну, погоди». Новый персонаж, поселившийся в Пионерском посёлке, одет в спортивную форму, а на груди у него медаль первого места.

В городской администрации сообщили, что действительно такая уличная скульптура была запланирована (хотя зайца рядом с ней не будет).

— В Екатеринбурге проходит конкурс цветников, и возле этого цветника установили скульптуру волка. В целом обыгрывается спортивная тематика: рядом с волком, например, расположены две клумбы в виде мячей, — уточнил для Е1.RU Василий Амбалов, помощник замглавы администрации Евгения Архипова по взаимодействию со СМИ.

Семья жирафов стояла на этом месте с прошлого лета. Животные очень полюбились горожанам. После ремонта их обещают установить на Егоршинском подходе в районе Малышевского моста.