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Самарские бахилы хотят продавать в торговых сетях города
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Самарские бахилы хотят продавать в торговых сетях города 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Каждый сотрудник «Самараавтожгута» старается перевыполнить свой план
Областное Министерство промышленности возьмет под свое крыло предприятие для инвалидов «Самарававтожгут». Представители предприятия озвучили свою просьбу: они хотели бы, чтобы бахилы можно было реализовывать в медучреждениях области, а также в торговых сетях.
Об этом шла речь на рабочей встрече врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и вице-президента Всероссийского общества слепых Олега Смолина.
— Нужно в трехмесячный срок составить перспективный план развития предприятия и проработать возможные источники его поддержки, — обратился к региональному министру промышленности Николаю Брусникину глава 63-го региона.
На «Самараавтожгуте» более 50% сотрудников — инвалиды различных групп.
Предприятие производит электропровода для машин «Гранта», «Приора» и «Нива», плафоны для ламп в автомобильном салоне. Самая распространенная и всем известная продукция — бахилы.
Мы делали большой фоторепортаж с этого небольшого заводика. Посмотрите, как люди, которые не видят, не слышат или не разговаривают, не опустили руки и продолжают жить. И счастливы они просто от того, что могут работать: «Я не вижу, как выглядят люди, но чувствую их красоту»: инвалиды по зрению о жизни в темноте
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