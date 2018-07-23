Самарские бахилы хотят продавать в торговых сетях города

Каждый сотрудник «Самараавтожгута» старается перевыполнить свой план

Областное Министерство промышленности возьмет под свое крыло предприятие для инвалидов «Самарававтожгут». Представители предприятия озвучили свою просьбу: они хотели бы, чтобы бахилы можно было реализовывать в медучреждениях области, а также в торговых сетях.

— Нужно в трехмесячный срок составить перспективный план развития предприятия и проработать возможные источники его поддержки, — обратился к региональному министру промышленности Николаю Брусникину глава 63-го региона.

На «Самараавтожгуте» более 50% сотрудников — инвалиды различных групп.

Предприятие производит электропровода для машин «Гранта», «Приора» и «Нива», плафоны для ламп в автомобильном салоне. Самая распространенная и всем известная продукция — бахилы.

Мы делали большой фоторепортаж с этого небольшого заводика. Посмотрите, как люди, которые не видят, не слышат или не разговаривают, не опустили руки и продолжают жить. И счастливы они просто от того, что могут работать: «Я не вижу, как выглядят люди, но чувствую их красоту»: инвалиды по зрению о жизни в темноте