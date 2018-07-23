Супертающее тесто «Как пух» для пирожков

Мечтаете испечь супертающие во рту пирожки? Хотите, чтобы фруктовая начинка никогда не вытекала и не пригорала при выпечке?

Пирожки с вишнями

Секреты приготовления в этом рецепте. Действительно, супертесто — сдобное, дрожжевое. Попробуйте и убедитесь, насколько оно пушистое. Выпечка не черствеет минимум 2-3 дня. Начинка вишневая — если не хотите, чтобы она вытекла, сделайте так. Вишню без косточек высыпьте в миску (0,5 кг). Добавьте 6 ст. ложек сахара и 2 ст. ложки крахмала. На медленном огне немного нагрейте — вишня сразу загустеет, и начинка получится как густой кисель. Попробуйте, нереально вкусно и удобно!

Ингредиенты:

Тесто:

дрожжи сухие — 1 пакет (11 г);

мука — 550 г;

яйцо — 1 шт. ;

сахар — 150 г;

масло сливочное — 50 г;

молоко — 300 мл;

соль — 1/2 ч. ложки;

ванилин — 1/4 ч. ложки.

Начинка:

вишня — 500 г;

сахар — 6 ст. ложки;

крахмал — 2 ст. ложки.

Для смазывания верха:

сметана — 2 ч. ложки;

желток яичный — 1 шт.

Пирожки с вишней в духовке

Приготовление:

Я замешивала тесто в хлебопечке. Просто положила все ингредиенты в чашу и включила замес. Через 40 минут тесто готово. Если у вас нет хлебопечки, то придется ручками). Все, как обычно: опара, замес, один раз подошло, потом второй раз, и можно формировать пирожки.

Я разрезала тесто на 16 частей. Примерная порция 50-60 г. В каждый кружок ложку густой начинки и защипываем — кто как умеет. Кладем на присыпанный противень швом вниз. Сверху смазываем смесью желтка и сметаны и получаем такую шикарную румяную корочку.

Выпекаем 20 минут, температура 180ºС.

Всем приятного аппетита!