Супертающее тесто «Как пух» для пирожков 

Мечтаете испечь супертающие во рту пирожки? Хотите, чтобы фруктовая начинка никогда не вытекала и не пригорала при выпечке?
Пирожки с вишнями
Секреты приготовления в этом рецепте. Действительно, супертесто — сдобное, дрожжевое. Попробуйте и убедитесь, насколько оно пушистое. Выпечка не черствеет минимум 2-3 дня. Начинка вишневая — если не хотите, чтобы она вытекла, сделайте так. Вишню без косточек высыпьте в миску (0,5 кг). Добавьте 6 ст. ложек сахара и 2 ст. ложки крахмала. На медленном огне немного нагрейте — вишня сразу загустеет, и начинка получится как густой кисель. Попробуйте, нереально вкусно и удобно!
Ингредиенты:
Тесто:
дрожжи сухие — 1 пакет (11 г);
мука — 550 г;
яйцо — 1 шт. ;
сахар — 150 г;
масло сливочное — 50 г;
молоко — 300 мл;
соль — 1/2 ч. ложки;
ванилин — 1/4 ч. ложки.
Начинка:
вишня — 500 г;
сахар — 6 ст. ложки;
крахмал — 2 ст. ложки.
Для смазывания верха:
сметана — 2 ч. ложки;
желток яичный — 1 шт.
Пирожки с вишней в духовке
Приготовление:
Я замешивала тесто в хлебопечке. Просто положила все ингредиенты в чашу и включила замес. Через 40 минут тесто готово. Если у вас нет хлебопечки, то придется ручками). Все, как обычно: опара, замес, один раз подошло, потом второй раз, и можно формировать пирожки.
Я разрезала тесто на 16 частей. Примерная порция 50-60 г. В каждый кружок ложку густой начинки и защипываем — кто как умеет. Кладем на присыпанный противень швом вниз. Сверху смазываем смесью желтка и сметаны и получаем такую шикарную румяную корочку.
Выпекаем 20 минут, температура 180ºС.
Всем приятного аппетита!