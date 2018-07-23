Волгоградцы в пятницу примерят роли обитателей морских глубин

В ближайшую пятницу, 27 июля, жителей Волгограда приглашают принять участие в празднике «День Нептуна». Повеселиться вместе с царем морей и океанов, а также с русалочками, волгоградцы смогут в сквере Саши Филиппова в Ворошиловском районе.

Место встречи морских обитателей — сквер рядом с «торгушкой»

— 27 июля сквер Саши Филиппова превратится в сказочный подводный мир с Нептуном и его непослушной дочерью Русалочкой, — рассказали V1.ru организаторы. — Вы посетить Гавайские острова и познакомиться с настоящими пиратами.

Во время праздника для его гостей будут проводиться увлекательные игры, веселые танцы и морские мастер-классы. Также в сквере Саши Филиппова пройдет сказочное дефиле морских костюмов.

— В дефиле могут принять участие все желающие в возрасте от пяти до 14-ти лет. Жители Волгограда смогут насладиться всей красотой и оригинальностью ярких костюмов, которые станут прекрасным дополнением к празднику «День Нептуна». Всем участникам гарантированы призы от наших партнеров.

Ярким завершением праздника станут водная битва и мыльные пузыри. Начало празднгика 27 июля — в 18:00.

Чтобы покрасоваться на празднике в морском костюме, нужно оставить заявку, перейдя по ссылке. После этого вам придет подтверждение участия.