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Волгоградцы в пятницу примерят роли обитателей морских глубин
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Волгоградцы в пятницу примерят роли обитателей морских глубин 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В ближайшую пятницу, 27 июля, жителей Волгограда приглашают принять участие в празднике «День Нептуна». Повеселиться вместе с царем морей и океанов, а также с русалочками, волгоградцы смогут в сквере Саши Филиппова в Ворошиловском районе.
Место встречи морских обитателей — сквер рядом с «торгушкой»
— 27 июля сквер Саши Филиппова превратится в сказочный подводный мир с Нептуном и его непослушной дочерью Русалочкой, — рассказали V1.ru организаторы. — Вы посетить Гавайские острова и познакомиться с настоящими пиратами.
Во время праздника для его гостей будут проводиться увлекательные игры, веселые танцы и морские мастер-классы. Также в сквере Саши Филиппова пройдет сказочное дефиле морских костюмов.
— В дефиле могут принять участие все желающие в возрасте от пяти до 14-ти лет. Жители Волгограда смогут насладиться всей красотой и оригинальностью ярких костюмов, которые станут прекрасным дополнением к празднику «День Нептуна». Всем участникам гарантированы призы от наших партнеров.
Ярким завершением праздника станут водная битва и мыльные пузыри. Начало празднгика 27 июля — в 18:00.
Чтобы покрасоваться на празднике в морском костюме, нужно оставить заявку, перейдя по ссылке. После этого вам придет подтверждение участия.
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