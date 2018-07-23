Ещё
Во Франции разбился легкомоторный самолет, пилот погиб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Франции разбился легкомоторный самолет, пилот погиб 

РИА Новости 1 час назад
ПАРИЖ, 23 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Легкий самолет типа Cessna разбился во французском регионе Новая Аквитания в понедельник, пилот погиб, передает радиостанция Europe 1.
Инцидент произошел в департаменте Дордонь в первой половине дня. Самолет упал неподалеку от местного авиаклуба. По информации французских СМИ, пилот вел машину на посадку.
Мужчина, управлявший Cessna, погиб сразу.
Крушение самолета привело к возгоранию в лесном массиве. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. На его тушение прибыли пожарные.
Последние новости
Как Путин воспринял неожиданный отказ Трампа от своих слов Как Латвия справляется после ухода "Новой волны" в Сочи "Кормили дважды в неделю": в Краснокамске от истощения умерла девочка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне взбунтовались из-за нового налога307
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе143
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину88
Из россиян сделают «вечных пешеходов»71
Дачники будут жить по новым правилам130
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение