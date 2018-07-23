Во Франции разбился легкомоторный самолет, пилот погиб 

ПАРИЖ, 23 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Легкий самолет типа Cessna разбился во французском регионе Новая Аквитания в понедельник, пилот погиб, передает радиостанция Europe 1.
Инцидент произошел в департаменте Дордонь в первой половине дня. Самолет упал неподалеку от местного авиаклуба. По информации французских СМИ, пилот вел машину на посадку.
Мужчина, управлявший Cessna, погиб сразу.
Крушение самолета привело к возгоранию в лесном массиве. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. На его тушение прибыли пожарные.