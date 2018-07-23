Катасонов внёс в Госдуму проект об обосновании инвестиций стратегическими АО

Инициатор проекта считает, что механизм обоснования инвестиций нужно распространить на акционерные общества, которые включены в перечень стратегических предприятий и стратегических АО. Также этот механизм необходимо распространить на компании, не менее 50% акций которых находится в госсобственности.

Советы директоров этих АО будут утверждать инвестиционные программы, в том числе на основании подготовленного обоснования инвестиций и результатов его ценового и технологического аудита, а также утвержденного задания на проектирование.

Как отмечает Сергей Катасонов, кабмин при корректировке федерального бюджета ежегодно пересматривает прогнозы поступлений доходов в виде дивидендов от акционерных обществ. Согласно последним изменениям в бюджет 2018 года, недопоступления по выплатам от дивидендов были установлены в размере 129 миллиардов рублей.

«Некоторые акционерные общества обосновывают снижение дивидендов своими масштабными инвестиционными программами», — отметил автор документа.