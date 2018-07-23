Муфтий призвал отказаться от «модных терминов» при популяризации ислама

Однако, как отметил религиозный деятель, в повседневной практике все чаще наблюдается тенденция использовании «весьма красивых слов, например halal lifestyle (»халяльный образ жизни" — прим.ред.)".

"Я уверен, в погоне за этими оборотами не стоит забывать родную речь и насущные дела, наше религиозное и социальное служение российскому обществу. Давно надо переходить, порой от заимствованных западноевропейских слов от слов к насущным делам", — сообщил муфтий.

Самигуллин отметил, что в Татарстане есть все условия и реализуются конкретные проекты, в которых татарский язык всесторонне и без ограничений используется и популяризируется.

"В каждом деле важно поступательное, качественное развитие и действие. Пророк Мухаммад сказал: «Наиболее любимо пред Аллахом то, что постоянно, даже если оно мало», — сказал муфтий Самигуллин. В качестве такого примера он привел работу «Хузур ТВ» — одного из проектов муфтията.