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Муфтий призвал отказаться от «модных терминов» при популяризации ислама
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Муфтий призвал отказаться от «модных терминов» при популяризации ислама 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин на IX всероссийском форуме татарских религиозных деятелей в Казани призвал единоверцев при популяризации ислама не злоупотреблять западноевропейскими определениями, а опираться на родную, в том числе, татарскую речь.
"Татарская богословская школа — одна из старейших и сильнейших не только в России, но и во всем мире. Во время нашей встречи с Владимиром Путиным, глава государства охарактеризовал татарское мусульманское богословие как «очень глубокое, с большой историей, наследие», — сообщил в понедельник РИА Новости глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Камиль Самигуллин.
Однако, как отметил религиозный деятель, в повседневной практике все чаще наблюдается тенденция использовании «весьма красивых слов, например halal lifestyle (»халяльный образ жизни" — прим.ред.)".
"Я уверен, в погоне за этими оборотами не стоит забывать родную речь и насущные дела, наше религиозное и социальное служение российскому обществу. Давно надо переходить, порой от заимствованных западноевропейских слов от слов к насущным делам", — сообщил муфтий.
Самигуллин отметил, что в Татарстане есть все условия и реализуются конкретные проекты, в которых татарский язык всесторонне и без ограничений используется и популяризируется.
"В каждом деле важно поступательное, качественное развитие и действие. Пророк Мухаммад сказал: «Наиболее любимо пред Аллахом то, что постоянно, даже если оно мало», — сказал муфтий Самигуллин. В качестве такого примера он привел работу «Хузур ТВ» — одного из проектов муфтията.
"Мы долго работаем в направлении мусульманского телевидения. Несколько дней программа «Хузур ТВ» появилась в сетке вещания на Башкортостан. Я считаю, это пример именно поступательного движения", — заключил муфтий Самигуллин.
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