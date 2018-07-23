Командирам могут снова разрешить арестовывать солдат

— Конечно, если бы командир и военный комендант могли бы сами арестовывать, как раньше, это намного бы упростило и время, и сроки, — сказал генерал сенаторам.

Строго говоря, содержание серьезно проштрафившихся военнослужащих на гауптвахте и сейчас предусмотрено Дисциплинарным уставом Вооруженных сил РФ . Но отправить туда нарушителя командир воинской части или подразделения самостоятельно не может. По действующему законодательству, произвести дисциплинарный арест военнослужащего сроком до 30 суток уполномочен только военный суд.

Документальное оформление наказания требует немало времени. Потом еще надо дождаться судебного разбирательства и соответствующего вердикта. Оттого офицеры нередко заменяют отправку подчиненного на «губу» другим взысканием. А оно далеко не всегда бывает адекватным совершенному проступку, например, пьянке, самоволке или казарменному мордобою. Отстоять после этого несколько нарядов вне очереди или посидеть за решеткой на гауптвахте — большая разница.

Вот почему войсковые офицеры, а вслед за ними и военная полиция, настаивают: право арестовать подчиненного надо вернуть командирам. Напомним, что до 2002-го они им обладали, но лишились. А спустя четыре года помещение нарушителей на «губу» стало прерогативой военного суда.

Никто не настаивает на отмене такой практики, но ее предлагают вновь распространить и на войсковых офицеров. Не идет речь и об изменении сроков ареста или расширении списка «сидельцев» — сейчас наказанию гауптвахтой нельзя подвергать офицеров и женщин-военнослужащих.