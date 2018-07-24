В Печатниках пройдет бесплатный мастер-класс

Его проведут сотрудники библиотеки № 132 на выездной акции в парке культуры и отдыха «Таганский». Об этом рассказали в учреждении культуры.

«Урок для всех желающих пройдет в рамках летних читален «Лето в корзинке». Гостям покажут, как создавать поделки из бумаги: веера, игрушки, закладки для книг и другие полезные мелочи для летнего отдыха», — говорится в сообщении.

«Бумажный» мастер-класс пройдет 29 июля по адресу: ул. Таганская, вл. 40–42 (территория парка). Начало в 16.00. Вход свободный.

Подробнее по телефону: 8 (495) 354-36-38. (еп)