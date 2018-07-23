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В РГБМ учат читать и разговаривать на английском
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В РГБМ учат читать и разговаривать на английском 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
После предварительной записи участие в занятиях бесплатно.
По пятницам в Малом зале Российской государственной библиотеки для молодежи проходят встречи разговорного клуба «Friday Point». Кроме участий в дискуссиях собравшиеся смотрят познавательные видео, позволяющие лучше почувствовать языковую среду. Единственное условие участия — разговаривать исключительно по-английски.
Кроме того, 23 июля в 18:30 в Зале редкой книги пройдет встреча поклонников английской литературы. В программе — чтение детективного повествования Дэна Брауна «Цифровая крепость», посвященного деятельности американского Агентства национальной безопасности. Встреча проходит под руководством Натальи Кармоны, преподавателя английского языка.
Пройти регистрацию для участия в занятиях можно по электронному адресу https://rgub.timepad.ru/event/732649.
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