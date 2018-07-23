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Пропавший в центре Нижнего Новгорода мужчина найден погибшим
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Пропавший в центре Нижнего Новгорода мужчина найден погибшим 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото ПСО ВолонтерПропавший в центре Нижнего Новгорода мужчина найден погибшимПропавший 27-летний Денис Суворов найден погибшим. Об этом сообщил ПСО Волонтер.
Напомним, мужчина пропал в ночь с 21 на 22 июля.
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