Пропавший в центре Нижнего Новгорода мужчина найден погибшим

фото ПСО ВолонтерПропавший в центре Нижнего Новгорода мужчина найден погибшимПропавший 27-летний Денис Суворов найден погибшим. Об этом сообщил ПСО Волонтер.

Напомним, мужчина пропал в ночь с 21 на 22 июля.