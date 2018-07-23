«Оставьте парня в покое»: в сети обсуждают отпуск Федора Смолова в Сен-Тропе

После обидного проигрыша сорной России в ¼ Чемпионата мира по футболу многие болельщики решили выместить злобу и негодование на 28-летнем нападающем команды — Федоре Смолове . Молодого человека просто затравили в социальных сетях, обвинив в бездарности. А попавшая в массы информация об отпуске форварда в Сен-Тропе еще больше усугубила ситуацию.

К сожалению, российская сборная по футболу не смогла пройти в полуфинал чемпионата мира, который проходил в этом году на территории нашей страны. Многие спортивные фанаты склонны винить в неудачном матче с Хорватией Федора Смолова, не сумевшего забить пенальти в ворота противника. Кроме того, после выбывания России из игр мундиаля 2018 спортсмена просто затравили в сети, упрекнув не только в одном промахе, но в плохой игре в целом.

Но со временем, казалось бы, народный гнев пошел на убыль. Однако впечатление оказалось весьма обманчивым и стоило лишь поклонникам футбола узнать, что в настоящее время Федор отдыхает на элитном курорте в Сен-Тропе, как волна людского негодования снова нависла над ним в полную силу.

«Отдыхает он! С поля бы не вылезал! Мячи научись забивать, отдыхающий!» «Оставьте парня в покое! Видите, не вышел из него футболист, пусть запьет свое горе и уйдет из спорта» «Мерзкое чувство! Другому бы стыдно было! Тренировался бы до седьмого пота, а он шампанское пьет в Сен-Тропе!» «Надеюсь, что больше этого человека не возьмут в сборную! Надо не бухать на дорогих курортах, а больше времени уделять тренировкам», — с возмущением писали в сети футбольные болельщики. Кроме того, стало известно, что Федор появился на публике в окружении охранников, которые отнюдь не сидели без дела. На спортсмена обращают внимание все встреченные им соотечественники, которые считают своим долгом непременно оскорбить игрока сборной и попытаться выяснить с ним отношения. Интересно, долго ли еще будут аукаться Федору отголоски проваленной им игры на Чемпионате.