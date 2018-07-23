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РГБМ станет местом проведения виртуального чемпионата
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РГБМ станет местом проведения виртуального чемпионата 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
В «Музыкальном подвале» библиотеки пройдет турнир по футбольному симулятору «FIFA 14».
Российская государственная библиотека для молодежи поддерживает футбольное настроение, заданное прошедшим недавно Чемпионатом мира. Библиотека предлагает каждому читателю возможность почувствовать себя в центре футбольного поля и посоревноваться с другими любителями командной игры. Всем будет предложено организовать свою собственную команду и испытать ее на поле.
Для этого в «Музыкальном подвале» организуется коллективная игра в виртуальный футбольный симулятор «FIFA 14».
Встреча пройдет 25 июля в 18:00. Вход свободный.
Российская государственная библиотека для молодежи располагается по адресу ул. Большая Черкизовская, д. 4, корп. 1.
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