РГБМ станет местом проведения виртуального чемпионата

В «Музыкальном подвале» библиотеки пройдет турнир по футбольному симулятору «FIFA 14».

Российская государственная библиотека для молодежи поддерживает футбольное настроение, заданное прошедшим недавно Чемпионатом мира. Библиотека предлагает каждому читателю возможность почувствовать себя в центре футбольного поля и посоревноваться с другими любителями командной игры. Всем будет предложено организовать свою собственную команду и испытать ее на поле.

Для этого в «Музыкальном подвале» организуется коллективная игра в виртуальный футбольный симулятор «FIFA 14».

Встреча пройдет 25 июля в 18:00. Вход свободный.

Российская государственная библиотека для молодежи располагается по адресу ул. Большая Черкизовская, д. 4, корп. 1.