На Русановской улице утонул трактор

При строительстве паркинга в Невском районе Петербурга в котлован упал трактор.

После дождя котлован, в котором находился трактор, наполнился водой, и в результате над поверхностью были видны только стрела экскаватора и кабина. Доставать трактор пришлось при помощи спецтехники.

Пользователи соцсетей, запечатлевшие утонувший трактор, высказывают предположения, что «купание» ему не повредит, если технику правильно просушить, слить топливо, смазать и просушить электрику. Также отмечается, что рядом с местом строительства паркинга протекает река Утка.