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На Русановской улице утонул трактор
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На Русановской улице утонул трактор 

АСН-Инфо 2 часа назад
Фото: АСН-Инфо
При строительстве паркинга в Невском районе Петербурга в котлован упал трактор.
После дождя котлован, в котором находился трактор, наполнился водой, и в результате над поверхностью были видны только стрела экскаватора и кабина. Доставать трактор пришлось при помощи спецтехники.
Пользователи соцсетей, запечатлевшие утонувший трактор, высказывают предположения, что «купание» ему не повредит, если технику правильно просушить, слить топливо, смазать и просушить электрику. Также отмечается, что рядом с местом строительства паркинга протекает река Утка.
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