Путин играет ядерными мускулами

Буквально через несколько дней после встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Министерство обороны России разместило в социальных сетях видеоролики с демонстрацией новых систем ядерного оружия, проходящих летные испытания.

Несмотря на откровенную «демонстрацию мускулов», Минобороны РФ также опубликовало расплывчатое заявление, в котором указывалось, что Россия открыта для возобновления переговоров с США по контролю над вооружениями. Видео испытаний было показано на одном из центральных российских государственных телеканалов. В репортаже новые виды вооружений были охарактеризованы не как наступательное оружие, а как средство обеспечения мира. Россия давно стремится оказать давление на США с целью расширения сферы переговоров по контролю над вооружениями.

Видеозаписи демонстрируют, что некоторые из новых систем вооружения, которые были впервые публично обнародованы Владимиром Путиным в марте, не области научной фантастики, как иронизировали некоторые наблюдатели. По некоторым направлениям россияне далеко продвинулись в разработке этих вооружений.

Наибольший интерес для западных наблюдателей, вероятно, будут представлять видеоролики, показывающие ядерную крылатую ракету «Буревестник» и гиперзвуковую ракету наземного базирования «Авангард».

Видео с «Буревестником» было довольно кратким. Предыдущие испытания ракеты проводились со стандартным двигателем: ядерный, похоже, еще не готов. Что касается «Авангарда», гиперзвукового планера, видео ограничено запуском аппарата, далее представлена анимация, демонстрирующая траекторию полета корабля и того, как он может маневрировать вокруг зон ПВО противника.

Другим оружием, показанным на видео, были новый российский подводный БПЛА «Посейдон», лазерная система «Пересвет» и гиперзвуковая ракета «Кинжал».