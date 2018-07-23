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На поддержку инвестпроектов Северного Кавказа направят на 4,8 млрд рублей
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На поддержку инвестпроектов Северного Кавказа направят на 4,8 млрд рублей 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Корпорация развития Северного Кавказа выделит 4,8 миллиарда рублей на поддержку инвестиционных проектов региона.
«На сегодняшний день в структуре Корпорации развития Северного Кавказа мы распределяем порядка 4,8 миллиарда рублей на реализацию инвестиционных проектов. Мы не отдаем предпочтений тому или иному региону, оценивается, соответствуют ли проекты приоритетным национальным задачам», — сообщил журналистам в рамках форума «Архыз XXI» первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов. Его слова передает ТАСС.
По словам Байсултанова, главная цель поддержки — создание новых рабочих мест, что позволит снять напряженность на рынке труда. «Если проект направлен на решение конкретных задач и проблем, если инициатор готов к его воплощению, мы готовы помочь, начиная от инициатив из небольших сел и заканчивая большими городами», — пояснил он.
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