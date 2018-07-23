Ещё
«Миллион деревьев» помогает в озеленении Преображенского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Миллион деревьев» помогает в озеленении Преображенского 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Рябины и сирень появились в одиннадцати районных дворах.
В рамках общегородской инициативы по озеленению территории «Миллион деревьев» во дворах Преображенского можно увидеть свежие саженцы: пять рябин и порядка трехсот кустов сирени и кизильника. В программу вошли дворы домов на улицах Большая Черкизовская, Знаменская, Халтуринская, Просторная, Богородский Вал, а также на Открытом шоссе и Зельевом переулке.
Посадка и уход за саженцами осуществляются усилиями сотрудников ГБУ «Жилищник» района. Контроль за работой службы проводят местные депутаты, которым руководство организации регулярно направляет отчеты о проделанной работе.
Для того, чтобы подать заявку на участие в программе «Миллион деревьев», нужно обратиться в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
Управа района Преображенское: последние новости
В РГБМ учат читать и разговаривать на английском Обновлены фасады зданий на Щелковском шоссе Коммунальные услуги можно оплатить заранее
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне взбунтовались из-за нового налога307
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе143
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину88
Из россиян сделают «вечных пешеходов»71
Дачники будут жить по новым правилам130
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение