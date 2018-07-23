«Миллион деревьев» помогает в озеленении Преображенского

Рябины и сирень появились в одиннадцати районных дворах.

В рамках общегородской инициативы по озеленению территории «Миллион деревьев» во дворах Преображенского можно увидеть свежие саженцы: пять рябин и порядка трехсот кустов сирени и кизильника. В программу вошли дворы домов на улицах Большая Черкизовская, Знаменская, Халтуринская, Просторная, Богородский Вал, а также на Открытом шоссе и Зельевом переулке.

Посадка и уход за саженцами осуществляются усилиями сотрудников ГБУ «Жилищник» района. Контроль за работой службы проводят местные депутаты, которым руководство организации регулярно направляет отчеты о проделанной работе.